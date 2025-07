Servidores da Seduc podem se inscrever para Prêmio Educador Transformador até 10 de agosto

Servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) podem se inscrever até 10 de agosto na 3ª edição do Prêmio Educador Transformador, realizado pelo Sebrae Nacional. A inscrição é gratuita no site oficial do projeto. Vencedores do projeto podem ganhar viagem para Londres com tudo pago.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como participar e as categorias disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: