Servidores da Sintra participam da palestra “Homens que se posicionam fazem a diferença”
Um momento para refletir. Assim foi o início desta manhã, 07 de agosto, para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, Transporte...
Um momento para refletir. Assim foi o início desta manhã, 07 de agosto, para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Saneamento (Sintra) que participaram da palestra “Homens que se posicionam fazem a diferença”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Agosto Lilás! Leia Mais em Momento MT:
Um momento para refletir. Assim foi o início desta manhã, 07 de agosto, para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Saneamento (Sintra) que participaram da palestra “Homens que se posicionam fazem a diferença”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Agosto Lilás!
Leia Mais em Momento MT: