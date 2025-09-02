Servidores de Cuiabá têm quatro opções de cursos de qualificação A Prefeitura de Cuiabá mantém inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação aos servidores públicos efetivos, comissionados...

A Prefeitura de Cuiabá mantém inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados. Os interessados deverão consultar a relação de cursos oferecidos e proceder com as inscrições pelo link eventos.cuiaba.mt.gov.br.

Leia Mais em Momento MT: