Servidores de Mato Grosso têm oportunidade única de acelerar projetos inovadores

Servidores do Governo de Mato Grosso têm até esta sexta-feira (19.07) para realizar a inscrição de projetos no primeiro programa de aceleração de startups públicas do Brasil. O Acelera gov.mt vai contemplar até 30 ideias que demonstrem potencialidades para melhorias na administração pública estadual.

