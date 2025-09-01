Servidores de Rondonópolis participam de capacitação em Brasília sobre contratação direta Servidores da Prefeitura de Rondonópolis participaram neste final de agosto, em Brasília (DF), do curso “Contratação Direta – Visão...

Servidores da Prefeitura de Rondonópolis participaram neste final de agosto, em Brasília (DF), do curso “Contratação Direta – Visão do TCU (Dispensa, Inexigibilidade e Instrução Processual)”. A capacitação abordou temas essenciais para a administração pública, com foco em dispensa de licitação, inexigibilidade e instrução processual, alinhando práticas locais às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: