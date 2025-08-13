Servidores do Desopem recebem curso de qualidade no atendimento Atendimento humanizado e acolhedor. Esta é a proposta do curso Qualidade no atendimento do Servidor iniciado na manhã desta quarta-... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atendimento humanizado e acolhedor. Esta é a proposta do curso Qualidade no atendimento do Servidor iniciado na manhã desta quarta-feira, no Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (Desopem). Resultado da parceria da Prefeitura com o Senac, o curso de capacitação, que terá uma carga horária de 16 horas, faz parte do projeto: Valoriza Servidor que integra o Programa Gestão de Excelência.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CEI ouve sócios da CBS sobre contrato com a Santa Casa

PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070

Alunos da rede municipal participam da primeira fase da Olimpíada Nacional de Ciências