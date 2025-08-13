Servidores do Desopem recebem curso de qualidade no atendimento
Atendimento humanizado e acolhedor. Esta é a proposta do curso Qualidade no atendimento do Servidor iniciado na manhã desta quarta-feira, no Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (Desopem). Resultado da parceria da Prefeitura com o Senac, o curso de capacitação, que terá uma carga horária de 16 horas, faz parte do projeto: Valoriza Servidor que integra o Programa Gestão de Excelência.
