Servidores do MPMT recebem certificado por curso de brigada

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena, realizou, nesta quinta-feira (21), a entrega de certificados a servidores e servidoras que concluíram o treinamento para atuação em brigada de incêndio. A iniciativa reconhece o esforço, a dedicação e o compromisso de cada participante que aceitou o desafio de integrar a equipe responsável pela prevenção e combate a princípios de incêndio nas unidades do MPMT.Ao todo, 39 servidores foram capacitados em atividades teóricas e práticas, com carga horária total de 24 horas. O curso abordou temas como evacuação de área, primeiros socorros e técnicas de contenção de incêndios, com o objetivo de proteger vidas e minimizar danos até a chegada do Corpo de Bombeiros. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa! Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros extingue quatro incêndios florestais e combate 12 nesta quinta-feira (21)

