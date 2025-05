Servidores do Procon Sorriso participam de formação na próxima semana Palestra a empresários também compõe ação do Procon MT no Município Na próxima semana, nos dias 14 e 15 de maio, os servidores do Procon... Momento MT|Do R7 09/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h27 ) twitter

Palestra a empresários também compõe ação do Procon MT no Município Na próxima semana, nos dias 14 e 15 de maio, os servidores do Procon de Sorriso participam de uma capacitação que será realizada por integrantes da esfera estadual do órgão. A formação, que está sendo organizada pela equipe do Procon MT, em parceria com a Escola de Gestão, será realizada no Auditório da Secretaria da Cidade (Semcid). A partir das 9h do dia 14, serão abordados os temas: “Conceitos Básicos – Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Boas Práticas de Atendimento ao Consumidor”, e “Práticas de Atendimento ao Consumidor: Sistema Proconsumidor”.



Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

