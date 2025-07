Servidores do TCE-MT passam por capacitação de brigada de incêndio e primeiros socorros

Cerca de 90 Servidores de todas as unidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) participaram do Curso de Formação de Brigada de Incêndio. A capacitação foi promovida pela Escola Superior de Contas em parceria com o Gabinete Militar do TCE-MT, entre os dias 9 e 14 de julho.

