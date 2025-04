Servidores estaduais podem se inscrever para oficinas e exposição artística do CriativAção 2025

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) informa que ainda há vagas para a participação nas atividades da terceira edição do CriativAção. Entre as atividades previstas estão três oficinas e uma exposição de produções artísticas. As vagas são limitadas.

