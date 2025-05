Servidores expõem talentos em gastronomia e artesanato na primeira edição do “Prata da Casa” de 2025 A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) abriu, nesta segunda-feira (5), a primeira edição do ano do projeto “Prata da Casa”....

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) abriu, nesta segunda-feira (5), a primeira edição do ano do projeto “Prata da Casa”. A iniciativa, coordenada pelo Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), oferece aos servidores e seus familiares a oportunidade de apresentar seus talentos nas áreas de gastronomia e artesanato. A exposição é alusiva ao dia das Mães e acontece até quarta-feira (7), das 8h às 17h, no saguão principal e também nas entradas dos auditórios da Casa.

