Servidores Municipais da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania participam de treinamento do sistema SAAP
Nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e...
Nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, promoveu o treinamento do Sistema SAAP para os servidores da rede socioassistencial. Leia Mais em Momento MT:
Nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, promoveu o treinamento do Sistema SAAP para os servidores da rede socioassistencial.Para mais detalhes sobre essa importante capacitação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: