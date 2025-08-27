Servidores municipais participam de capacitação sobre a implementação da reforma tributária Com o objetivo de preparar a administração municipal para as mudanças trazidas pela reforma tributária – que serão implementadas gradualmente...

Com o objetivo de preparar a administração municipal para as mudanças trazidas pela reforma tributária – que serão implementadas gradualmente a partir de 2026 -, o prefeito Miguel Vaz e os servidores da Procuradoria-Geral, Controle Interno, Saae e das Secretarias de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade participaram da capacitação “Programa Avançado: Implementação da Reforma Tributária”. A qualificação, oferecida pela parceria entre a Escola de Negócios Trevisan e o Ecossistema de Soluções para a Reforma Tributária – ROIT, foi realizada ao longo dos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Auditório dos Pioneiros.

Para mais detalhes sobre essa importante capacitação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

