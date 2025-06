Servidores participam de palestra a respeito do risco das diabetes Servidores da Prefeitura de Cuiabá participaram na tarde desta sexta-feira (27), no auditório do Palácio Alencastro, de uma palestra...

Servidores da Prefeitura de Cuiabá participaram na tarde desta sexta-feira (27), no auditório do Palácio Alencastro, de uma palestra a respeito do controle de diabetes e das ações necessárias para preservar a saúde com ações de prevenção. Foi oportunizado aos servidores à auferição de pressão arterial por meio de aparelhos digitais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre saúde e bem-estar!

Leia Mais em Momento MT: