Servidores públicos estaduais de MT podem se inscrever em capacitações gratuitas na área de Governo Digital

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, informa aos servidores públicos estaduais que já podem manifestar interesse em cursos gratuitos nas áreas de Governo Digital. A pré-inscrição deve ser feita até o dia 16 de maio, pelo sistema — clique aqui. Após esse passo, o interessado receberá um e-mail com um link para confirmar a vaga. O prazo para confirmação é de 72 horas. Se não for confirmado, a vaga será repassada para quem estiver na lista de espera.

