Servidores são capacitados para coletas de amostras de água em Guarantã do Norte

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizou uma capacitação em amostragem de água para balneabilidade, em Guarantã do Norte. O objetivo é preparar as equipes para as coletas de água para a campanha de balneabilidade 2024, que classifica as praias com maior número de visitantes como própria ou imprópria para banho.

