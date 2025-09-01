SES alerta para baixa cobertura vacinal contra Covid-19 em Mato Grosso A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta que a procura pela vacina contra a Covid-19 (a doença causada pelo coronavírus) tem sido...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta que a procura pela vacina contra a Covid-19 (a doença causada pelo coronavírus) tem sido baixa nos postos de saúde, principalmente pelos pais de crianças de até um ano. Segundo a SES, já foram distribuídas 291.225 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 142 municípios de Mato Grosso neste ano, sendo 189.110 da Pfizer, 51.350 da Moderna e 50.765 da Zalika/Serum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação!

Leia Mais em Momento MT: