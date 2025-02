SES alerta sobre golpe envolvendo logomarca da Vigilância em Saúde do Estado A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta a população sobre a tentativa de golpe envolvendo a logomarca da Vigilância em Saúde do... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alerta a população sobre a tentativa de golpe envolvendo a logomarca da Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso. Golpistas estão se passando por funcionários do órgão e enviando mensagens via WhatsApp para realizar o agendamento de visitas. A superintendente da Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, esclarece que o órgão não envia mensagens para agendamento nos municípios de Cuiabá ou Várzea Grande. “Estão usando o logotipo da Vigilância em Saúde do Estado, o mesmo que usamos em documentos oficiais. É importante ressaltar que a Vigilância Sanitária do Estado não faz inspeção em Cuiabá e nenhuma Vigilância Sanitária faz agendamento de visita. É importante a população ficar atenta e não responder esse tipo de mensagem”, alerta Alessandra. Saiba mais sobre esse alerta e proteja-se consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandados em investigação sobre tentativa de homicídio

Polícia Militar localiza e prende dois foragidos da Justiça na Região Metropolitana de Cuiabá

Gefron e PRF prendem dois suspeitos e recupera caminhonete furtada avaliada em cerca de R$ 240 mil