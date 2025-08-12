SES amplia ‘dose zero’ da vacina contra o sarampo para todo o Estado A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) ampliou para os 142 municípios de Mato Grosso a aplicação da ‘dose zero’ da vacina contra... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) ampliou para os 142 municípios de Mato Grosso a aplicação da ‘dose zero’ da vacina contra o sarampo em bebês entre 6 e 11 meses e 29 dias. O público entre 6 e 8 meses e 29 dias recebe a vacina dupla viral (sarampo e rubéola), já quem tem mais de 9 meses é imunizado com a tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba). A imunização extra em Mato Grosso segue uma recomendação do Ministério da Saúde, devido ao risco de reintrodução do vírus, e não substitui as doses do calendário vacinal de rotina, que devem ser mantidas aos 12 e 15 meses. A Dose Zero representa, portanto, uma proteção antecipada diante do atual cenário. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação contra o sarampo! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação contra corrupção e usurpação de função pública

PF deflagra operação contra grupo envolvido em extração e venda ilegal de ouro e pedras preciosas

PF deflagra operação para combater crimes contra a Reserva Extrativista Chico Mendes