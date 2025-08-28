SES apoia oficina de atualização em reação hansênica em Sinop A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apoia a realização da Oficina de Atualização em Reação Hansênica, promovida pelo Ministério...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apoia a realização da Oficina de Atualização em Reação Hansênica, promovida pelo Ministério da Saúde em Sinop. O evento ocorre nesta quinta-feira (28.8) e reune 140 profissionais no Centro Universitário Unifasipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em Momento MT: