SES apoia oficina de atualização em reação hansênica em Sinop

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apoia a realização da Oficina de Atualização em Reação Hansênica, promovida pelo Ministério...

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apoia a realização da Oficina de Atualização em Reação Hansênica, promovida pelo Ministério da Saúde em Sinop. O evento ocorre nesta quinta-feira (28.8) e reune 140 profissionais no Centro Universitário Unifasipe.

