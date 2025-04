SES apresenta ações para enfrentamento às arboviroses em audiência na Assembleia Legislativa Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) participaram, na manhã desta segunda-feira (28.04), de audiência pública da Assembleia... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) participaram, na manhã desta segunda-feira (28.04), de audiência pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para debater a epidemia de arboviroses (chikungunya, dengue e zika). Profissionais da Atenção e Vigilância em Saúde e do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (Lacen-MT) apresentaram as diversas ações e estratégias executadas pela gestão estadual para o combate às doenças, como a aprovação dos planos municipais, regionais e estadual de enfrentamento às arboviroses, criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Arboviroses e Vírus Respiratórios (COE-ArboVR), capacitações e treinamentos, disponibilização de testes rápidos aos municípios, visitas nas unidades de saúde e apoio na organização dos processos.

Para mais detalhes sobre as ações e a situação das arboviroses em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Nova lei institui campanha de incentivo à doação de cabelo a pessoas com câncer

CMA aprova incentivo a tecnologias verdes nos planos diretores

PM desarticula quadrilha especializada em furtos; suspeito morre em confronto