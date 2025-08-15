Logo R7.com
SES apura se empresas contratadas fizeram exames com Bioseg: “exigiremos que todos eles sejam refeitos”

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informa que não tem vínculo contratual com o laboratório Bioseg, que foi interditado após operação da Polícia Civil. A SES apura se há empresas contratadas pela Secretaria que utilizam os serviços deste laboratório. Caso seja identificado que algum prestador contratado pela SES tenha utilizado dos serviços deste laboratório, a pasta exigirá que sejam refeitos todos os exames.

