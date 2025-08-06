SES atua em Cáceres para prevenir sarampo durante o Festival de Pesca Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-MT), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), está...

Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-MT), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), está atuando junto com o Cievs Fronteira de Cáceres para evitar a reintrodução do sarampo no Estado durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe).

Para mais informações sobre as ações de saúde e prevenção, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: