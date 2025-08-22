SES implementa projeto para monitoramento de sintomas em Sorriso
O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-MT) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresentou, em Sorriso, os avanços do projeto para a implantação da Vigilância Sindrômica por meio de dados relativos aos sintomas registrados em prontuários médicos.Para saber mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
