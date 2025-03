SES instala COE para monitoramento de arboviroses e vírus respiratórios em MT A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) instalou, na tarde desta sexta-feira (14.03), o Centro de Operações de Emergências em Saúde... Momento MT|Do R7 14/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) instalou, na tarde desta sexta-feira (14.03), o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Arboviroses e Vírus Respiratórios (COE-ArboVR). O núcleo será responsável pelo monitoramento da situação epidemiológica em Mato Grosso e realizará a coordenação das medidas necessárias para o enfrentamento do cenário.

Saiba mais sobre as ações do COE e como isso pode impactar a saúde pública em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

