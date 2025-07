SES já investiu R$ 18 milhões em reforma do Hospital Regional de Colíder

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já investiu mais de R$ 18 milhões para reformar e modernizar o Hospital Regional de Colíder, no norte de Mato Grosso. A obra da unidade está com 52% de execução e aumentou a estrutura permanente em 1.104 metros quadrados.

