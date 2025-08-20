SES ministra minicurso sobre amamentação na Casa de Saúde Indígena A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) vai conduzir um minicurso para os trabalhadores da Casa de Saúde Indígena Cuiabá (Casai),...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) vai conduzir um minicurso para os trabalhadores da Casa de Saúde Indígena Cuiabá (Casai), promovido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá (Dsei Cuiabá), sobre os benefícios da amamentação e da alimentação complementar saudável, nesta quinta e sexta-feira (21 e 22.8). Participarão da capacitação cerca de 35 trabalhadores de diversas categorias profissionais, entre psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, divididos em duas turmas, uma na quinta e outra na sexta, das 8h às 17h.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde indígena consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: