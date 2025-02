SES oferta capacitação para gestores municipais de Saúde de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) realizam, entre os dias 13 de fevereiro a 24 de abril, uma capacitação para gestores municipais de saúde do Estado. As inscrições podem ser feitas diretamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem da ESP – clique aqui para acessar.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde pública em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: