SES promove ações de incentivo à amamentação no Alto Tapajós A Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) levou a equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável...

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) levou a equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável (Epamacs) para Alta Floresta, na região de saúde do Alto Tapajós, para três dias de ações, de terça a quinta-feira (8 a 10.7), com o objetivo de promover a amamentação.

