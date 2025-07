SES promove capacitação sobre gestão de emergências em saúde

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (Cievs), da Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta terça e quarta-feira (15 e 16.7), uma capacitação para os municípios da região do Escritório Regional de Saúde (ERS) de Barra do Garças sobre gestão de emergências em saúde. Participaram 21 profissionais de saúde dos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, General Carneiro, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho e Torixoréu. Eles atuam nas áreas de Vigilância em Saúde, Núcleos de Vigilância Hospitalar, Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante (Dsei Xavante), Atenção Primária à Saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento, além de profissionais do ERS.

