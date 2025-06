SES promove capacitação sobre manejo de arboviroses em Santa Rita do Trivelato

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizou, nesta quinta-feira (26.6), uma capacitação sobre o manejo clínico das arboviroses para 30 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipes da vigilância de Santa Rita do Trivelato, Nova Ubiratã e Boa Esperança do Norte. O treinamento foi feito no auditório do Paço Municipal e também tratou dos aspectos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa importante capacitação!

Leia Mais em Momento MT: