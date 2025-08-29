SES promove capacitação sobre sarampo para médicos e enfermeiros de Cuiabá A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (28.8), uma capacitação para profissionais das unidades da Secretaria...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, nesta quinta-feira (28.8), uma capacitação para profissionais das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, com foco na Vigilância Epidemiológica do Sarampo, para a melhor identificação de casos suspeitos da doença.

