SES promove visita guiada para 29 estudantes de farmácia

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) recebeu 29 estudantes do curso de Farmácia da Universidade de Cuiabá (Unic) na Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), localizada no bairro Carumbé, em Cuiabá, para uma visita técnica, nesta quarta-feira (27.8). o objetivo de apresentar aos futuros profissionais a estrutura e o funcionamento da gestão farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito estadual.

