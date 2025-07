SES realiza capacitação para gestores municipais de saúde A Escola de Saúde Pública (ESP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), promoveu, na tarde desta quinta-feira (10.7), a nona... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

A Escola de Saúde Pública (ESP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES), promoveu, na tarde desta quinta-feira (10.7), a nona e última unidade do curso de capacitação voltado para os gestores de saúde das Prefeituras de Mato Grosso. O treinamento online foi realizado para atender ao pedido do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems) e o tema da nona unidade foi a Vigilância em Saúde, que contou com aula do secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo. Para mais detalhes sobre essa importante capacitação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova regra para sucessão em sociedade limitada unipessoal

