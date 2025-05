SES realiza capacitação sobre arboviroses para médicos e enfermeiros da Atenção Primária de Lucas do Rio Verde Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso (Cievs-MT), da Secretaria de Estado... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h00 ) twitter

Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso (Cievs-MT), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), capacitou médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde de Lucas do Rio Verde, entre segunda (28.4) e quarta-feira (30.4), para o correto manejo clínico e análise de risco das arboviroses e de vírus respiratórios.

