SES realiza encontro para discutir políticas públicas de saúde bucal A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), realizou a IV...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), realizou a IV Reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado. O evento ocorreu na quarta e quinta-feira (20 e 21.8), no auditório do CRO-MT, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as discussões sobre saúde bucal!

Leia Mais em Momento MT: