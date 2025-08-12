SES realiza evento sobre zoonoses e vigilância em saúde integrada em Cuiabá A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVSA) e da Coordenadoria de Vigilância... Momento MT|Do R7 12/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h38 ) twitter

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVSA) e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza o "Evento Estadual de Formação de Multiplicadores, Usuários do Sistema de Informação em Saúde Silvestre e Atualização em Zoonoses sob a Ótica de Uma Só Saúde". O encontro será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, no auditório da Superintendência de Vigilância em Saúde, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá. O evento, que é fechado para técnicos, tem como objetivo promover a capacitação técnica, integração de saberes e fortalecimento das ações de vigilância em saúde pública.

