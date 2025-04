SES realiza monitoramento genômico em comunidades ribeirinhas de Cáceres

O Projeto Navio (Navegação Ampliada para a Vigilância Intensiva e Otimizada), uma iniciativa da Fiocruz Minas em parceria com a Marinha do Brasil e as Secretarias de Estado de Saúde de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, realizou 225 atendimentos em comunidades ribeirinhas de Cáceres, entre os dias 23 e 30 de março.

