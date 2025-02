SES realiza primeira captação de rins e córneas de 2025 em Cuiabá

A Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou, neste domingo (19.1), um procedimento de captação de dois rins e duas córneas no Hospital São Mateus, em Cuiabá. A equipe captadora veio de Goiânia (GO), com auxílio de uma aeronave de pequeno porte, fretada pelo Estado de Goiás. Os órgãos captados beneficiam quatro pacientes que estão aguardando em fila para transplante de rim e córnea em dois Estados do Brasil.

