SES realiza webinar sobre vacinas para doenças respiratórias em parceria com Hospital Universitário Júlio Muller A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Hospital Universitário Júlio Muller, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT... Momento MT|Do R7 27/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 14h00 ) twitter

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Hospital Universitário Júlio Muller, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), promovem um webinar sobre vacinas para doenças respiratórias nesta segunda-feira (28.4), às 19h (no horário de Mato Grosso). O webinar poderá ser acessado no YouTube por meio deste link (https://www.youtube.com/live/xP6qbWtLztk). A iniciativa surgiu em reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Arboviroses e Vírus Respiratórios (COE-ArboVR), da SES, para capacitar os profissionais envolvidos no atendimento dos casos de arboviroses, como a dengue e a chikungunya, além de vírus respiratórios.

