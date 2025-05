Momento MT |Do R7

SES realiza webinário em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realiza o webinário “Desmistificando...

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realiza o webinário “Desmistificando Narrativas: Quando o Tabaco se Disfarça de Moderno”, nesta quarta-feira (28.5), em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, para debater as novas estratégias da indústria do tabaco, voltadas para o público jovem.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante evento e suas implicações na saúde pública.

Leia Mais em Momento MT: