SES repassa R$ 13,4 milhões para a Santa Casa de Rondonópolis

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) repassou, na segunda-feira (5.5), R$ 13.421.789,33 para a Prefeitura de Rondonópolis destinar à Santa Casa do município, que vive uma crise financeira. O recurso é fruto do adiantamento de R$ 3,3 milhões do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e de R$ 7 milhões da Média e Alta Complexidade (MAC), além de R$ 3 milhões em emenda parlamentar do ex-deputado Cláudio Ferreira.

