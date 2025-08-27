SES treina equipes para a captação de órgãos na região de Sinop A Central Estadual de Transplantes (CET), administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), promove um curso de formação e...

A Central Estadual de Transplantes (CET), administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), promove um curso de formação e atualização da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) em Sinop, de terça a quinta-feira (26 a 28.8), em período integral.

