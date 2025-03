Sesp disponibiliza 4,7 mil câmeras do Vigia Mais MT à Prefeitura de Cuiabá A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) firmou, nesta terça-feira (18.3), parceria com a Prefeitura de Cuiabá para a disponibilização... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) firmou, nesta terça-feira (18.3), parceria com a Prefeitura de Cuiabá para a disponibilização de mais de 4,7 mil câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT. As entregas das câmeras ocorrerão de forma gradativa, conforme a prefeitura conclui as instalações dos lotes entregues. Neste momento, foram 60 equipamentos entregues à Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança!

Leia Mais em Momento MT:

Monitoramento de desastres naturais já cobre 60% da população, afirma ministra

CTFC adia votação de quarentena para servidores em ONGs

Max Russi afirma que Assembleia Legislativa vai cobrar justiça em relação ao caso Emelly