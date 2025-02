Sesp e Prefeitura de Gaúcha do Norte alinham ampliar câmeras do Vigia Mais MT no município A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), apresentou... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 19h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), apresentou, nesta sexta-feira (17.1), o programa Vigia Mais MT ao prefeito de Gaúcha do Norte, Ari do Prado, que quer ampliar o monitoramento do município.

