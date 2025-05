Sesp e Prefeitura de Rondonópolis firmam parceria e instalam Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Prefeitura de Rondonópolis formalizaram, nesta terça-feira (6.5), a instalação... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Prefeitura de Rondonópolis formalizaram, nesta terça-feira (6.5), a instalação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) em Segurança Pública. Com a parceria assinada pelo secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri, e o prefeito Cláudio Ferreira, o GGI-M está instituído no município como órgão de debate, propositura e realização de ações estratégicas integradas voltadas à prevenção da violência contra a mulher, segurança no trânsito, grandes eventos e entre outras áreas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a segurança pública em Rondonópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CAS debate decisões da ANS sobre planos de saúde

Câmara analisa pedido de urgência para projeto que amplia número de deputados; acompanhe

Instalada comissão sobre proposta que estende prazos para prefeituras parcelarem dívidas com a Previdência