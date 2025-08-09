Sesp entrega 66 câmeras do Vigia Mais MT para UFMT e define outras ações de segurança no campus A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) realizou, na tarde desta sexta-feira (8.8), a entrega de 66 câmeras fixas do programa...

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) realizou, na tarde desta sexta-feira (8.8), a entrega de 66 câmeras fixas do programa Vigia Mais MT à reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Marluce Souza e Silva. A entrega desse lote ocorreu após reunião do secretário de Segurança, coronel César Roveri, com a reitora, na qual foram tratadas outras questões relacionadas à segurança no campus da UFMT em Cuiabá.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: