Sesp entrega à prefeitura de Chapada dos Guimarães mais de 70 câmeras do Vigia Mais MT

A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso entregou na manhã desta segunda-feira (24.3) à prefeitura de Chapada dos Guimarães (67 km de Cuiabá), 73 câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT. O prefeito do município, Osmar Froner, esteve presente para assinatura do termo de adesão e em seguida acompanhou a entrega das câmeras. Ao todo foram disponibilizadas 69 fixas e quatro do modelo SpeedDome com alcance de até 2,5 km de distância e gravação noturna.

Saiba mais sobre como essa iniciativa vai impactar a segurança na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: