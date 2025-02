Sesp entrega câmeras do Vigia Mais MT para residencial e reforça a segurança na saída de Chapada dos Guimarães A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) entregou, nesta quarta-feira (22.1), três câmeras de videomonitoramento do programa... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 17h27 ) twitter

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) entregou, nesta quarta-feira (22.1), três câmeras de videomonitoramento do programa Vigia Mais MT para a Associação de Moradores do Residencial Quintas do Brumado, na zona rural de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá). Durante a entrega, a diretoria da associação conheceu a tecnologia e os métodos utilizados nas capturas de dados e entendeu a importância do condomínio aderir ao programa, contribuindo para a melhoria e mais eficiência na segurança pública.

Saiba mais sobre como essa iniciativa pode transformar a segurança na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

