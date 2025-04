Sesp intensifica fiscalização de motocicletas na região metropolitana de Cuiabá A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) intensificou a fiscalização voltada à circulação de motocicletas em Cuiabá e Várzea... Momento MT|Do R7 18/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) intensificou a fiscalização voltada à circulação de motocicletas em Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de coibir infrações cometidas por condutores que trafegam de forma irregular e geram riscos à segurança viária. As ações são coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), por meio das operações Lei Seca e Tolerância Zero – Duas Rodas, e contam com integração das forças de segurança.

Para mais detalhes sobre as operações e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Força-tarefa combate grupo que articula invasão de terras em Cuiabá

PF e PM apreendem mais de 30 mil maços de cigarros contrabandeados em Jales/SP

Guerra EUA x China: Brasil vira peça-chave e faz planos para um corredor transoceânico